1 Das Gebäudeensemble im Vordergrund möchte ein Investor abreißen und das Grundstück neu bebauen. Foto: /Katja Eisenhardt

Auf einem zentralen Grundstück in Hochdorf will ein Investor zwei Neubauten mit bis zu 20 Wohneinheiten bauen. Die bisherigen Gebäude müssten dafür abgerissen werden. Der Gemeinderat signalisiert Zustimmung zu dem Vorhaben.















Hochdorf - In Hochdorf zeugen noch einige alte Gebäude von der Historie des Ortes, viele davon sind denkmalgeschützt. An manch einer Stelle musste die Ortshistorie aber bereits Neubauten weichen. Mit dieser Thematik beschäftigt sich der Gemeinderat nun in Hinblick auf das Gebäudeensemble in der Kirchheimer Straße 44 bis 48, direkt an der Hauptstraße schräg gegenüber dem Rathaus gelegen. Wo früher unter anderem die Metzgerei Schippert und das Gasthaus zum Hirsch für ihre Kunden und Gäste da waren, plant das Bauunternehmen Hartmut Fischer Planbau aus Deizisau die Gebäude abzureißen und stattdessen zwei Mehrfamilienhäuser zu bauen. Je zwei Vollgeschosse sowie ein Dachgeschoss samt Kniestock als weiteres Vollgeschoss mit insgesamt rund 20 Wohneinheiten, Gauben, einer Tiefgarage und Stellplätzen entlang der Kirchheimer Straße stehen zur Debatte.