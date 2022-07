Der wohl heißeste und kälteste Arbeitsplatz in Esslingen

1 Eric Weiss (links) und sein Kollege Keven Aksak arbeiten bei 40 Grad draußen. Foto: /Feicht

Auf dem Bau schwitzen die Arbeiter bei 40 Grad. Derweil braucht der Eismann-Lieferant Thermohandschuhe, um sich keine Erfrierungen zu holen. Wir sprachen am Dienstag, dem bislang heißesten Tag des Jahres, mit Menschen in Esslingen, deren Arbeitsplätze an den beiden Enden des Thermometers liegen.