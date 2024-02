Hindenburgstraße in Esslingen: Radfahrerin angefahren – verletzt in Klinik

Radfahrerin angefahren – verletzt in Klinik

Hindenburgstraße in Esslingen

1 Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: imago images/Frank Sorge

Bei einem Unfall in der Hindenburgstraße in Esslingen wurde am Mittwoch eine 58-jährige Fahrradfahrerin verletzt. Ein Mercedesfahrer hatte ihr die Vorfahrt genommen.











Ein Autofahrer hat am Mittwochmittag in Esslingen einer Radfahrerin die Vorfahrt genommen. Es kam zur Kollision und die Frau wurde verletzt. Laut Polizeiangaben musste die Frau in eine Klinik gebracht werden.

Die 58-Jährige war auf der Hindenburgstraße gefahren, als der 45-jährige Mercedesfahrer mit seinem Auto aus einer Gebäudezufahrt ebenfalls auf die Straße fahren wollte. Beim Linksabbiegen nahm er jedoch der von links kommenden Pedelecfahrerin die Vorfahrt und sie stürzte über seine Motorhaube zu Boden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 6 300 Euro.