Himmel über Stuttgart: Das steckt hinter dem schönen Sonnenaufgang

1 Der Sonnenaufgang im Stuttgarter Süden. Foto: red

Am Mittwochmorgen färbt sich der Himmel über Stuttgart wieder besonders schön bei Sonnenaufgang. Was das mit der Wetterlage zu tun hat und wann es das bunte Himmelsspektakel wieder zu sehen gibt.











Wer am Mittwochmorgen aus dem Fenster geschaut hatte, konnte wieder einmal über die schönen Himmelsfarben bei Sonnenaufgang staunen – von gelb über orange bis hin zu Rosatönen war alles dabei. Woher kommt diese rötliche Verfärbung und was hat sie mit dem Wetter zu tun?

„Morgenrot oder Abendrot entsteht, weil die Sonne zu den Zeitpunkten tiefer steht und das Licht weitere Wege durch die Atmosphäre hat“, sagt ein Sprecher vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart. Dadurch würden Farben mit kurzen Wellenlängen wie etwa Blautöne herausgefiltert – und übrig bleiben rote Töne, weil die längere Wellen haben. Je weiter die Sonne dann aufsteige, desto weniger werden demnach die kurzen Wellen herausgefiltert und kommen weniger zur Geltung, weil das Sonnenlicht kürzer in der Atmosphäre verbleibe. Den Tag über überwiegen dann die kurzwelligen Blautöne.

Dass man das Morgenrot heute früh gut sehen konnte, sei laut DWD eher ungewöhnlich: „In der Regel kommt das Morgenrot besonders dann zur Geltung, wenn Zirruswolken, auch Eiswolken genannt, am Himmel stehen.“ Denn an den darin enthaltenen Eiskristallen streue sich das Licht besonders schön, wie etwa bei einem Prisma. Ein Mix aus Sonne und Wolken begünstige zudem den Kontrast und bringe das Himmelsspektakel mehr zur Geltung.

Himmelsspektakel ist Freitagabend oder Samstagmorgen wieder zu sehen

Stattdessen waren am Mittwochmorgen Wasserwolken am Himmel zu sehen, die mit der sich ausbreitenden Kaltfront auch erst mal bleiben werden, wie der DWD verrät. Dadurch werde es den Mittwoch über eher bewölkt und regnerisch. Im Nordosten des Landes, im Schwarzwald, rechne man teils sogar mit Dauerregen. Das Tief halte sich auch den Donnerstag und Freitag über und sorge anhaltend für Regen im Land.

„Mit dem Hochdruckgebiet, das am Freitag kommt, wird es wieder trockener und die Bewölkung lockert sich auf“, sagt der DWD-Sprecher. Daher werde man den Sonnenuntergang am Freitagabend und den Sonnenaufgang am Samstag wieder intensiver sehen können. „Freitag Abend zum Sonnenuntergang oder Samstagmorgen zum Sonnenaufgang könnte man das Morgenrot wieder stärker sehen“, prognostiziert der Sprecher. „Da kommt ein Hochdruckgebiet, es wird trockener und die Bewölkung lockert sich wieder auf.“