Gefangen in Körperbildern

Hilfe bei Essstörungen in Neuhausen

1 Gespräche im Alltag sind der Sozialpädagogin Angelika Haas in den Ariadne-Wohngruppen besonders wichtig. Foto: Elka Edelkott

Neuhausen - Essstörungen sind ein Teufelskreis. Jedes Jahr erkranken in Deutschland 11 000 Mädchen und junge Frauen an Ess-Brechsucht, oder sie verweigern das Essen, um abzunehmen. „Die Corona-Pandemie wirkt da wie ein Brennglas“, sagt Angelika Haas. Die Sozialpädagogin leitet die beiden Ariadne-Wohngruppen der Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen. In Zeiten von Lockdown und Online-Unterricht seien die Betroffenen mit ihren Ängsten und Sorgen alleine gelassen. Im Sog dieser Probleme bricht dann die Krankheit aus.