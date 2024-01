Prinzessin Kate und Kronprinzessin Mary: Schwestern im Geiste – vor allem modisch

21 In Kopenhagen kamen Prinzessin Kate und Kronprinzessin Mary 2022 zusammen – und verstanden sich prächtig. Foto: imago images/i-Images

Prinzessin Kate und die dänische Kronprinzessin Mary sehen sich nicht nur sehr ähnlich, sie haben auch bei der Mode den gleichen Geschmack – wie unsere Bildergalerie beweist.











Link kopiert

Dänemarks Kronprinzessin Mary und Großbritanniens Prinzessin Kate haben viel gemeinsam. Das Offensichtlichste zuerst: Sie sehen sich sehr ähnlich. Beide sind dunkelhaarig, grazil und elegant. Das weniger Offensichtliche: Beide haben eine ziemlich ähnliche Geschichte.

Die 51-jährige Mary und die zehn Jahre jüngere Kate kamen beide als bürgerliche Outsiderinnen – und haben ihren jeweiligen Königshäusern eine dringend benötigte Verjüngungskur gebracht. Die Australierin Mary heiratete 2004 den dänischen Kronprinz Frederik, den sie im Jahr 2000 während der Olympischen Spiele in Sydney kennengelernt hatte. Heute ist die vierfache Mutter eines der beliebtesten Mitglieder der dänischen Königsfamilie. Am 14. Januar wird aus der Kronprinzessin Dänemarks neue Königin: Dann gibt Königin Margrethe II. das Zepter an ihren Sohn weiter.

Ähnlich hingerissen sind die Britinnen und Briten von ihrer Prinzessin von Wales. Kate Middleton war Prinz Williams Uniliebe und wurde 2011 seine Frau. Schon jetzt wird Kate mit der allseits verehrten „Queen Mum“ Elizabeth Bowes-Lyon verglichen. Mit 42 ist die dreifache Mutter auf dem Höhepunkt ihrer Popularität.

Schaut man sich im Bildarchiv um, fällt noch eine Gemeinsamkeit auf: Die Kronprinzessin und die Herzogin haben einen ähnlichen Stil. In unserer Bildergalerie haben wir zehn Doppelte-Lottchen-Momente von Mary und Kate gesammelt.