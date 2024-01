Herausforderungen für Esslinger Kulturzentrum: Dieselstraße macht sich fit für die Zukunft

1 Mit dem Parklücke-Festival hat das Kulturzentrum Dieselstraße ein Format entwickelt, das beim jungen Publikum gut ankommt. Foto: privat

Die Anfänge des Kulturzentrums Dieselstraße reichen bis in die frühen 1980er Jahre zurück. Und genau wie sich die Kultur stetig wandelt, so muss sich auch ein Veranstaltungshaus wie dieses immer wieder neu erfinden, ohne die eigenen Wurzeln dabei zu vergessen. Generelle Veränderungen in der Kulturlandschaft wurden durch die Einschränkungen der Coronazeit forciert. Dazu kommt in der Dieselstraße ein Generationswechsel – neue Mitstreiter mit neuen Ideen wollen gewonnen werden. Im Kulturzentrum in der Esslinger Pliensauvorstadt wurde bereits einiges auf den Weg gebracht. Doch die Herausforderungen sind geblieben. Vor allem die Finanzierung bereitet erhebliche Probleme.