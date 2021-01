1 Der „Helfer vor Ort“ Philipp Ron mit Hanna Binder und deren Tochter Lina, die es sehr eilig hatte und überraschend im Krankenwagen zur Welt kam. Zeit, um in die Klinik zu fahren, hatte sie ihren Eltern nicht mehr gelassen. Foto: DRK Baltmannsweiler

Der 34-Jährige leistet im Auftrag des Roten Kreuzes Erste Hilfe noch bevor ein Rettungswagen eintrifft.

Baltmannsweiler - Die Taschen waren gepackt, das Familienzimmer im Klinikum gebucht, die Großeltern standen bereit, um die zwei Geschwisterkinder zu betreuen. Doch am Ende konnten die jungen Eltern Hanna und Manuel Binder aus Baltmannsweiler all das gar nicht nutzen, denn am 11. Januar, ein Tag vor dem errechneten Geburtstermin, kam ihre Tochter Lina, das dritte Kind der beiden, zur Welt – und zwar im Krankenwagen und mit der Unterstützung von Philipp Ron, einem „Helfer vor Ort“ aus Baltmannsweiler. Dass es die kleine Lina so eilig hat, das Licht der Welt zu erblicken, hatten ihre Eltern nicht erwartet. Hanna und Manuel Binder sind sich einig, als sie über die Geburt ihrer jüngsten Tochter sprechen: „Das ging alles so schnell und war unberechenbar.“