Nicht nur der Feinstaub raubt Stuttgart den Atem – seit Dienstagabend ist die Landeshauptstadt atemlos. Helene Fischer startete am 2. Mai ihre Konzert-Reihe in Stuttgart. Fünfmal tritt die Schlagerkönigin in der Hanns-Martin-Schleyerhalle auf, danach zieht sie mit ihren 150 Crewmitgliedern weiter.

Wie schon beim Auftakt am Dienstag, beginnt auch der Einlass der Folgetermine am 3. Mai sowie vom 5. bis 7. Mai um 18 Uhr. Dann öffnen auch die Kassen, an denen es noch Restkarten für Mittwochabend gibt (auch für Sonntag, der Donnerstag und Freitag dagegen sind komplett ausverkauft). Konzertbeginn ist jeweils um 20 Uhr.

Der Haupteingang befindet sich gegenüber der U-Bahn Haltestelle „Neckarpark“ in der Mercedesstraße und ist entsprechend ausgeschildert. Mehr Details finden sie auf der Webseite.

Am Mittwoch droht Verkehrschaos

Die Hanns-Martin-Schleyerhalle lässt sich mit dem Auto gut erreichen. Allerdings wird empfohlen, vor allem am Mittwoch den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen - denn gleich vier Großveranstaltungen locken Besucher und Fans in den Neckarpark in Bad Cannstatt.

Neben Helene Fischer findet das Duell der Handball-Bundesliga zwischen dem TVB Stuttgart und den Füchsen Berlin statt. Im DFB-Pokalhalbfinale empfängt der VfB Stuttgart in der Mercedes-Benz-Arena Eintracht Frankfurt und auf dem Cannstatter Wasen wird bis 24 Uhr auf dem Frühlingsfest gefeiert. Mit etwa 90 000 Menschen wird gerechnet.