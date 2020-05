Sozialdemokratie pur, das war das Motto der Landeskonferenz der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Seniorinnen und Senioren Baden-Württemberg(SPD 60 plus). Was für ein Ambiente bei der Landeskonferenz, das Alte Rathaus in Esslingen. Doch nicht nur das Ambiente stimmte, sondern auch die Inhalte.“ Soziale Gerechtigkeit ist ein Kernthema der Sozialdemokratie. Gerechtigkeit ist Grundvoraussetzung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Gleiche Chancen für alle, gerechte Entlohnung, bezahlbares Wohnen, Zusammenhalt und Vielfalt stärken, statt das Auseinanderdriften unserer Gesellschaft zuzulassen- sind nur einige Themen, für die wir uns einsetzen“, so der Landesvorsitzende Lothar Binding MdB. Nach den Grußworten von Markus Raab, Heinz Prager, Sabine Onayli und Luisa Boos, das Hauptreferat von der SPD-Landesvorsitzenden Leni Breymaier. Sie ist eine Powerfrau mit klarer Sprache, Visionen und dem festen Willen ein gutes Ergebnis für die Sozialdemokraten und für die Zukunft der Menschen in unserem Land zu erzielen. Die SPD-Senioren stehen an ihrer Seite.Nach dem Rechenschaftsbericht des Landesvorsitzenden Lothar Binding, die Neuwahlen für den Landesvorstand.

Für den Kreisverband Esslingen wurde Detlef Graf von Schlieben verabschiedet. Gerade 85 Jahre alt geworden und Sozialdemokrat durch und durch. Ihm gebührt unser herzlicher Dank. Neugewählt wurde für den Kreisverband ebenfalls ein Urgestein, der Kreisvorsitzende Heinz Prager.