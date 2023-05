Überschwemmungen in Italien Die Engel des Schlammes helfen in den Überschwemmungsgebieten

In den Überschwemmungsgebieten der Emilia-Romagna hat es am Wochenende aufgehört zu regnen. Die Lage bleibt aber kritisch, die Schäden sind immens. Mittlerweile ziehen sich Tausende junge Italienerinnen und Italiener Gummistiefel an und helfen beim Aufräumen.