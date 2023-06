1 In einem Stadtbezirk Stuttgarts empfinden die Bewohner die Lebensqualität als besonders hoch. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Wo ist die Lebensqualität in den 23 Stuttgarter Stadtbezirken am besten? Die Antworten der Teilnehmer an unserer nicht repräsentativen Umfrage Heimat-Check fallen unterschiedlich aus. Ein Stadtbezirk liegt jedoch klar vorn.















Link kopiert

Ein beliebter Satz aus der Fußballersprache lautet: „Wir haben genügend Qualität im Kader.“ Bei der Umsetzung auf dem Platz hapert es dann manchmal. Das liegt häufig am Trainer, aber nicht nur. Ähnlich ist’s beim Thema Lebensqualität. Stuttgart hat genügend Lebensqualität, kann’s aber nicht immer so zeigen, oder es wird nicht so wahrgenommen. Und an manchen Stellen hapert es auch wirklich.