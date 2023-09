1 Auch Senioren treten manchmal flott in die Pedale. Andererseits führen sich viele ältere Menschen von rasanten Radlern gefährdet. Foto: dp/ / Tobias Hase

Laut Heimat-Check ist Mobilität das größte Problem älterer Menschen. Beklagt werden Lücken im ÖPNV-Angebot, vom Fahrradverkehr fühlen sich viele gefährdet. Wichtige Themen sind auch bezahlbarer Wohnraum und Altersarmut.















Den Seniorinnen und Senioren im Kreis Esslingen ginge es gleich viel besser, wenn – es keine Fahrräder gäbe. Nee, kein Witz. Ein Resultat des Heimat-Checks unserer Zeitung. Wie gut lebt es sich im höheren Alter im Kreis Esslingen? So lautet diesmal die Frage. Durch viele Antworten zieht sich wie ein roter Faden die Angst, als älterer Mensch auf Gehwegen, in Fußgängerzonen oder beim Überqueren der Straße von Radikalradlern über den Haufen getreppelt zu werden. Feindbild Radverkehr? Scheint so. Zumindest wenn man den Stimmen Glauben schenkt, die im Heimat-Check nebst den Zensuren für die einzelnen Kommunen laut werden dürfen. Freilich, ein bisschen Bange machen auch die Autos. In Denkendorf, Köngen und Filderstadt werden beispielsweise mehr sichere Fußgängerüberwege gefordert.