1 Einkaufen in Kirchheim scheint Spaß zu machen. Die Umfragewerte dazu jedenfalls sind gut. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Wie gut ist der Einzelhandel in den 44 Städten und Gemeinden im Kreis Esslingen? Die Antworten der Teilnehmenden unserer nicht repräsentativen Umfrage Heimat-Check fallen unterschiedlich aus. Das Einkaufsvergnügen ist offenkundig nicht überall dasselbe.















Link kopiert

Für die einen ist es ein notwendiges Übel, für andere ein Vergnügen. Und es hat immer mit Geld zu tun und ist insofern existenziell: das Einkaufen. Die Möglichkeiten, das Konsumbedürfnis zu stillen, sind mit ausschlaggebend für die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Ort. Im Heimat-Check unserer Zeitung wurde in diesem Zusammenhang zwei Fragen zum Lebensmittelangebot und zum Einzelhandel gestellt. Das Ergebnis: Am liebsten gehen die Menschen im Kreis Esslingen in Kirchheim einkaufen. Neuhausen dagegen liegt im Städteranking am Ende der Skala.