1 Zwei Bundesstraßen kreuzen Nürtingen, hier die B313/Stuttgarter Straße. Foto: Ines Rudel

Der Verkehr im Kreis Esslingen macht dessen Einwohner so unzufrieden wie kaum etwas anderes. Das zeigt der Heimat-Check unserer Zeitung. Sowohl Autofahrer als auch Radler und Fußgänger sind unglücklich – aus unterschiedlichen Gründen.















Die einen wollen freie Fahrt, die anderen weniger Verkehrsbelastung – weiter könnten die Meinungen der Heimat-Check-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer beim Thema Verkehr kaum auseinandergehen. Dabei eint sie eins: Es gibt wenig, was die Menschen so negativ beantworten wie diese Fragen: Wie hoch ist die Belastung durch den Straßenverkehr? Wie bewerten Sie die Parkplatzsituation in Ihrer Gemeinde? Auf einer Skala von 1 bis 10 erreicht der Landkreis den Wert 4,96. Schlechter wird nur die Situation am Immobilienmarkt bewertet.