Heiligabend in Wendlingen: Gemeinsam statt einsam unterm Weihnachtsbaum

1 Das Weihnachtsessen schmeckt in Gesellschaft besser. Foto: Imago

Für ältere Menschen und Alleinstehende kann das Weihnachtsfest viele einsame Stunden bedeuten. Damit Niemand den Heiligabend alleine verbringen muss, veranstaltet eine Gruppe an Ehrenamtlichen in Wendlingen eine gemeinsame Feier.











Weihnachten ist das Fest der Familie. Die Zeit, in der wir mit unseren Liebsten zusammen an einem reich gedeckten Tisch sitzen oder Verwandte besuchen – für viele Menschen die schönste und geselligste Zeit des Jahres. Doch für Menschen, die keine Angehörigen haben, kann diese schönste schnell zur dunkelsten Zeit des Jahres werden. Vor allem für ältere Menschen, die nirgends mehr hinfahren können, bedeuten diese Tage oftmals Einsamkeit statt Geborgenheit.

Heidi Wolfer aus Wendlingen wurde vor etwas mehr als vier Jahren mit den Folgen, die ein einsames Weihnachtsfest mit sich bringen kann, konfrontiert: Eine Bekannte, die sie oft besuchte, wurde Witwe – und setzte dann ihrem eigenen Leben an Heiligabend ein Ende. „Ich habe mir schwere Vorwürfe gemacht, dass ich ihre Einsamkeit nicht erkannt habe“, erzählt Wolfer von der einschneidenden Erfahrung. „So etwas darf es nicht mehr geben.“ So entstand in Wendlingen die Idee zur Weihnachtsfeier in der Gemeinschaft.

Auch in diesem Jahr findet das Weihnachtsfest wieder statt, denn der Bedarf sei groß, sagt Heike Neu, die Ansprechpartnerin der Aktion beim Amt für Familie, Bildung und Soziales. Täglich gingen bei der Wendlinger Stadtverwaltung Anmeldungen für die Veranstaltung ein – einige Interessierte waren schon die Jahre zuvor dabei. Bereits im Herbst gab es die ersten Nachfragen, ob die Feier dieses Jahr wieder stattfindet.

Gemütlicher Ausklang

Zum ersten Mal gab es das gemeinsame Weihnachtsfest in Wendlingen 2019. Organisiert wird es von der Gruppe „Wendlingen mit Rat und Tat“, einem Team von Ehrenamtlichen aus unterschiedlichen Institutionen. 41 Gäste suchten vor der Coronapandemie an Heiligabend Gesellschaft. Überwiegend seien es ältere Menschen gewesen, doch auch Kinder waren dabei, erzählt Neu. Was für das Team an Freiwilligen besonders überraschend war: Einige der Besucherinnen und Besucher kamen nicht aus Wendlingen, sondern aus anderen Kommunen.

Die Rückmeldungen seien durchweg positiv gewesen. Außerdem sei das Fest auch eine gute Möglichkeit, Menschen in einer ähnlichen Situation kennenzulernen und den Weg in den Treffpunkt Stadtmitte in Wendlingen zu öffnen – auch für das restliche Jahr, sagt Heidi Wolfer.

Dennoch möchte das Team die Veranstaltung in diesem Jahr ein wenig verändern: „Es ist geplant, dass das Ende der Feier gemütlicher ausklingen darf und nicht so streng nach der Zeit“, erläutert Heike Neu. Darüber hinaus habe sich die Gruppe der Ehrenamtlichen etwas verkleinert, weil man festgestellt habe, dass doch nicht so viele helfende Hände in der Küche benötigt werden, wie zunächst gedacht.

Kartoffelsalat mit Saitenwürstchen

Damit sich an diesem Abend niemand verloren fühlt, wird es zudem Tischpatinnen und Tischpaten geben – Ehrenamtliche, die sich mit an die Tische setzen und dafür sorgen, dass sich die Gäste wohlfühlen. Bei Bedarf werden die Besucherinnen und Besucher von ihnen auch bedient. Zudem werden Unterhaltungen angeregt, sodass die Gäste untereinander ins Gespräch kommen.

Die Besucherinnen und Besucher bekommen Kaffee, Tee, Hefezopf, Plätzchen und Kuchen in einem weihnachtlich dekorierten Saal. Gemeinsames Singen, eine Weihnachtsgeschichte und verschiedene Musikdarbietungen sorgen für Unterhaltung. Am Abend werden Kartoffelsalat und Saitenwürste serviert, für eine fleischlose Alternative ist gesorgt. Wichtig sei, dass niemand ausgeschlossen werde, betont Neu. Deshalb ist die Teilnahme an der Feier kostenlos.

Gemeinsames Weihnachtsfest in Wendlingen

Anmeldung

Für die gemeinsame Weihnachtsfeier in Wendlingen wird um eine Anmeldung gebeten. Spontane Gäste sind dennoch willkommen. Anmelden kann man sich telefonisch unter der Nummer 0 70 24 / 94 32 10 oder per E-Mail an neu@wendlingen.de. Insgesamt 50 bis 60 Personen können in diesem Jahr an der weihnachtlichen Feier teilnehmen.

Wann und Wo?

Wer den Heiligabend in diesem Jahr nicht alleine verbringen möchte, kann am 24. Dezember von 15.30 bis 19.30 Uhr zum Treffpunkt Stadtmitte, Marktplatz 4, in Wendlingen kommen und auf neue Leute treffen. In den vergangenen Jahren waren auch Besucherinnen und Besucher aus anderen Städten und Kommunen bei der Veranstaltung dabei.

Bürgerbus

Für Menschen, die auf dem Weg zur Veranstaltung oder nach Hause Hilfe benötigen, wird die Stadt Wendlingen einen Bürgerbus anbieten.