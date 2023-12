Heilbronn: Zwei Schockanrufer kurz nach Geldübergabe festgenommen

1 Eine 71-Jährige wurde mit einer erfundenen Geschichte unter Druck gesetzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Eine 71 Jahre alte Frau geht Schockanrufern auf den Leim und übergibt jede Menge Bargeld und Schmuck an Betrüger – doch die Geschichte hat ein Happy End.











Link kopiert

Kurz nach der Übergabe von Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro nach einem Schockanruf hat die Polizei in Baden-Württemberg zwei Heranwachsende als Tatverdächtige festnehmen können. Auch die von einer 71 Jahre alten Frau nach einer stundenlangen Odyssee übergebenen Wertsachen konnten die Beamten vollständig beschlagnahmen, wie das Polizeipräsidium in Heilbronn am Dienstag mitteilte.

Die Frau wurde wie in einem Schockanruf üblich mit einer erfundenen Geschichte unter Druck gesetzt. Angeblich sollte ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht haben und nur mit einer Kaution von 65.000 Euro in Freiheit bleiben können.

Der besorgte Ehemann hatte die Polizei verständigt

Auf Anweisung der Täter hob die Frau Geld ab, packte Schmuck ein und machte sich auf den Weg zur Übergabe. Zunächst sei sie nach Tübingen gelotst worden, dann nach Stuttgart. Anschließend ging es nach Mannheim, bevor es anschließend nach stundenlanger Fahrerei in Heilbronn zu nächtlicher Stunde zur Übergabe von Geld und Schmuck kam.

Parallel hatte der besorgte Ehemann, der seine Frau zu Hause vermisste, die Polizei verständigt. Die erreichte die Seniorin telefonisch. Da die Frau sich einen Teil des Kennzeichens gemerkt hatte und das Auto beschreiben konnte, konnte die Polizei umgehend eine schnell erfolgreiche Fahndung starten. Die Polizisten nahmen zwei 19 und 20 Jahre alte Männer als tatverdächtig festnehmen. Beide kamen in Untersuchungshaft.