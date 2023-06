1 Heidi und Leni Klum: Die Modelmama unterstützt ihre Tochter in Karrierefragen. Foto: dpa/Chris Pizzello

Heidi Klum teilt auf Instagram ein ganz besonderes Selfie: Das Foto zeigt sie mit ihrer Mutter Erna und Tochter Leni. Das Drei-Generationen-Selfie zeigt: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.















An Heidi Klum kommt niemand vorbei. Selbst wer ihre seit 2006 laufende Erfolgssendung „Germany’s Next Top Model“ auf ProSieben noch nie gesehen hat, wurde in den vergangenen Wochen unvermeidlich mit ihr konfrontiert, weil sie zusammen mit ihrer Tochter Leni (19) deutschlandweit auf Werbeplakaten zu sehen war.

Drei Generationen Klum auf einem Selfie

Man stand am kühlen Morgen an einer Bushaltestelle, und gleich daneben posierten Mutter und Kind in Unterwäsche. Die Reaktionen fielen – wie meistens bei Klum – diametral unterschiedlich aus. Fans bejubelten, dass sich da „zwei wunderschöne selbstbewusste Frauen“ präsentierten. Die Genderforscherin Stevie Schmiedel dagegen schrieb, es sei schon merkwürdig, wenn eine Mutter gleichsam die eigene Tochter anpreise, nach dem Motto: „Hier, nackt ist sie auch schön!“

Weit weniger kontrovers ist ein ganz besonderer Schnappschuss, den das Model nun auf ihrem Instagram-Kanal zeigt. Das mit drei roten Herzen garnierte Selfie zeigt die 50-Jährige eng umschlungen mit Mutter Erna und Tochter Leni. Die Ähnlichkeit der Drei ist nicht von der Hand zu weisen. Das Drei-Generationen-Selfie zeigt: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

Nicht selten gibt das Model Privates in den sozialen Netzwerken preis. Vieles weist darauf hin, dass die mediale Figur und die Privatperson Heidi Klum in großen Teilen deckungsgleich sind. Die Grenzen zwischen Geschäftlichem und Persönlichem sind auf jeden Fall fließend.

So postete sie vor ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz 2019 auf das Eifrigste und Freizügigste. Auf ihrem Instagram-Account sah man sie mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen im Bett liegen oder von einer gemeinsamen Gabel Spaghetti essen.