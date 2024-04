Heftige Unwetter in Dubai: Zahlreiche Flüge müssen wegen Wassermassen umgeleitet werden

1 In Dubai haben massive Regenfälle teilweise für Chaos gesorgt. Foto: AFP/GIUSEPPE CACACE

Nach massiven Regenfällen und Überschwemmungen sind am internationalen Flughafen in Dubai am Dienstag zahlreiche ankommende Flüge umgeleitet worden. Das weltweit verkehrsreichste Drehkreuz für internationale Passagiere verkündete gegen 19.30 Uhr (Ortszeit, 17.30 Uhr MESZ) zunächst einen Ankunftsstopp.

Mehr als zwei Stunden später verkündete der Flughafen in dem Wüstenemirat die „schrittweise Wiederaufnahme“. Zuvor war der Betrieb bereits infolge des von einem Sturm verursachten Chaos während 25 Minuten ausgesetzt worden.

Abflüge wurden am Abend zwar nicht gestoppt, jedoch hoben viele Flieger mit Verspätung ab oder Flüge wurden gestrichen. Auch die Zufahrtsstraßen zum Flughafen waren überschwemmt.

Überall in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), in Teilen Katars und Bahrain sorgten starke Niederschläge bei Stürmen für Überflutungen. In Oman waren infolge der Unwetter am Sonntag und Montag 18 Menschen ums Leben gekommen.

Die Schulen in den VAE blieben wegen der Unwetter geschlossen. Auch für Mittwoch werden sie voraussichtlich geschlossen bleiben, da weitere Stürme vorhergesagt sind.