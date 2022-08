1 Eine Cannabis-Pflanze – Ermittler fanden nach dem Brand eine Plantage. Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein Haus brennt in Biberach – als das Feuer gelöscht ist, macht die Polizei einen Fund: Dort wurde offenbar auch Cannabis angebaut.















Am Dienstag ist es in Biberach zu einem Hausbrand gekommen, infolgedessen auch eine Cannabis-Plantage entdeckt worden sein soll. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge soll eine Dreijährige gegen 8 Uhr in der Spielecke ihres Zimmers mit Feuer gespielt haben. Die Flammen griffen dann wohl auf andere Gegenstände über. Durch den starken Rauch erlitten alle vier Bewohner Verletzungen. Sanitäter brachten sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Die Polizei schätzt den Schaden am Haus auf etwa 70.000 Euro. Das Haus ist nach ersten Einschätzungen die kommenden Monate nicht mehr bewohnbar. Die Familie könne wohl bei Verwandten unterkommen.

Ermittlungen auch wegen der Drogen

Im Obergeschoss des Hauses fanden die Ermittler der Polizei eine Cannabis-Plantage und geerntetes Marihuana. Die Polizei ermittelt jetzt die Brandursache, aber auch wegen der Drogen, und sicherte Spuren.