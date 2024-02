Haus und Grund: Infoveranstaltung in Stuttgart: Das Klimaziel und der Geldbeutel

1 Riesengroßes Interesse: Die Informationsveranstaltung von Haus und Grund zum Thema Energiewende zählte rund 1500 Besucher. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Eine Veranstaltung des Vereins Haus und Grund zur Energiewende lockte am Montag rund 1500 Besucher in die Liederhalle: Es herrschte großer Informationsbedarf – und bei vielen auch Skepsis.











„Schauen Sie von der Zukunft her!“ – das ist es, was Frank Hettler, der Leiter des Programms Zukunft Altbau der Klimaschutzagentur, seinen Zuhörern rät. „Denken Sie nicht daran, wie es vor zehn Jahren gewesen ist, sondern daran, wie es in zehn Jahren sein wird.“ Hettlers Zuhörer sind zahlreich; er ist einer der Experten auf dem Podium bei der Informationsveranstaltung des Vereins Haus und Grund am Montagabend in der Liederhalle.