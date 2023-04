Altenheim in Nürtingen

1 Plakativer Protest am Haus der Senioren in der Nürtinger Europastraße Foto: Ines Rudel

Eine Protestaktion am Haus der Senioren in Nürtingen (Kreis Esslingen) richtet sich gegen Vorgaben der Landesheimbauverordnung. Heimleitung, Beschäftigte und Bewohner wollen so auf die drohende Schließung der Einrichtung aufmerksam machen.















Die Transparente an der Fassade des Hauses der Senioren in der Nürtinger Europastraße erregen Aufmerksamkeit: „Unsere Bewohner wollen ihr Zuhause behalten“, steht darauf geschrieben. Und: „Schluss mit Behördenwillkür“ oder „Wir wollen unseren Arbeitsplatz nicht verlieren“. Heimleitung, Beschäftigte und Bewohner wollen so auf die drohende Schließung der Einrichtung aufmerksam machen, sollte das Haus nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechend umgebaut werden.