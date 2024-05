Hart aber fair heute: Gäste, Thema und Sendezeit am 06.05.2024

1 Am Montagabend empfängt Louis Klamroth wieder Gäste in seiner Talkshow „Hart aber Fair“ (Archivbild). Foto: Imago/Thomas Bartilla

Auch am Montag, den 6. Mai, empfängt Louis Klamroth Gäste zur Polit-Talkshow „Hart aber Fair“ im Ersten. Die Diskussionsrunde startet in dieser Woche um 21 Uhr.

An diesem Montag dreht sich bei Louis Klamroth alles um die Frage, warum die Preise für Wohnraum ansteigen.

In der heutigen Folge mit dem Titel "Verzweifelt in vier Wänden: Darum wird Wohnen immer teurer" diskutiert Klamroth dazu mit folgenden Gästen:

Kevin Kühnert (SPD) - Generalsekretär

(SPD) - Generalsekretär Gitta Connemann (CDU) - Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT)

(CDU) - Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Heidi Reichinnek (Die Linke) - Vorsitzende Bundestagsgruppe

(Die Linke) - Vorsitzende Bundestagsgruppe Tine Wittler - Autorin und Moderatorin

- Autorin und Moderatorin Hermann-Josef Tenhagen - Chefredakteur des Wirtschafts-Portals „Finanztip“

- Chefredakteur des Wirtschafts-Portals „Finanztip“ Jürgen Michael Schick - Immobilienunternehmer aus Berlin und Ehrenpräsident des Immobilienverbands Deutschland

Fragen bei "hart aber fair" heute

Rund 400.000 neue Wohnungen pro Jahr hat die Bundesregierung versprochen. Und dieses Ziel bisher weit verfehlt. Was tun gegen Wohnungsnot und hohe Mieten? Wie können alle Menschen angemessen und bezahlbar wohnen? Durch weniger Vorschriften beim Bauen, durch Enteignungen? Ist der Traum vom Eigenheim für viele ausgeträumt?

"Hart aber fair" wird jeden Montagabend - in der Regel um 21 Uhr - im Ersten ausgestrahlt. Louis Klamroth hat das Format Anfang 2023 von Frank Plasberg als Moderator übernommen. Der hatte im November 2022 die letzte Ausgabe moderiert. Im Jahr 2024 soll der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr in den Fokus der Show rücken. "Veränderungen wird es bei der Gäste- und Themenauswahl und der Dramaturgie sowie bei der Gestaltung des Studios und dem Look der Sendung geben", teilten ARD und Westdeutscher Rundfunk Ende Januar mit.