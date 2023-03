1 „Niemand bremsen, alle bestätigen“: Harald Schmidt lästert im Esslinger Neckarforum, Bernadette Schoog wirft ihm die Stichwortbälle zu. Foto: Horst Rudel

Was macht das Lästermaul beim Geldinstitut? Zu einer Jubiläumsfeier hat die Kreissparkasse zusammen mit dem Landkreis Harald Schmidt und die Moderatorin Bernadette Schoog eingeladen. Im Comedy-Talk setzte es feinen Witz und brachiale Gags.















Was man aus dem Zylinder zaubert, muss man erst hineintun. Ob es nun Kaninchen sind oder Pointen. Harald Schmidt weiß das ganz genau. Deshalb hält er sich an die Devise: „Niemand bremsen, alle bestätigen.“ Denn dann laufen die werten Zeitgenossen zur Hochform auf. Zum Beispiel die an der Kasse drängelnden Rewe-Kunden, denen Schmidt den Vortritt lässt. Eine Extremsituation, welche die freundlich Bedachten aus der Fassung bringt. Für Schmidt eine notwendige Feldstudie im unerschöpflichen Fundus alltäglicher Realsatire: „Ich brauch’ ja Material“, sagt der Spottgott, der seine Kreationen eben nicht aus dem Nichts schöpft.