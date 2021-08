1 Hans-Georg Sigel an seinem neuen Arbeitsplatz im Technischen Rathaus. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Der neue Esslinger Baubürgermeister Hans-Georg Sigel hat an seinem ersten Arbeitstag im Technischen Rathaus volles Programm – und ein gutes Gefühl.

Esslingen - Er ist gut durchgekommen am Montagmorgen auf dem Weg zu seiner neuen Arbeitsstelle. „Und ich habe sie mit einem guten Gefühl angetreten.“ Allerdings will Hans-Georg Sigel, seit 15. August neuer Baudezernent der Stadt Esslingen, nicht jeden Tag die 100 Kilometer von Nördlingen nach Esslingen pendeln. Der ehemalige Stadtbaumeister der Großen Kreisstadt in Bayerisch-Schwaben hat in Esslingen bereits ein neues Domizil für sich, seine Frau und die vier Kinder im Alter zwischen vier und acht Jahren gefunden. „Aber eine Kernsanierung in kürzester Zeit ist auch für einen Baubürgermeister nicht machbar“, weiß der 41-Jährige um seine Grenzen. Und da Bruder und Eltern in der Nähe leben, hat der gebürtige Münsinger auch nicht ganz so weit von Esslingen entfernt ein provisorisches Dach überm Kopf. Festes Datum für den Umzug der Familie ist allerdings der Schulbeginn. Sigel: „Bis dahin genießen die Kinder noch das Ferienprogramm in Nördlingen.“