Die Fahrzeuge wurden bei dem tödlichen Unfall vollkommen zerstört. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Die Bilder dürften sich ins Gedächtnis brennen: Zwei Autos stoßen zusammen, drei Menschen sterben, drei weitere Menschen werden lebensgefährlich verletzt. Wie konnte das passieren?















Beim einem Autounfall in Hannover sind drei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Autoinsassen wurden bei dem Unfall am Montagabend lebensgefährlich verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Sie kamen in verschiedene Krankenhäuser. Alter und Geschlecht der Toten und der Verletzten waren zunächst noch unklar.

Im Stadtteil Marienwerder seien zwei Autos in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen, vermutlich sei einer der Wagen dann in den Gegenverkehr geraten, sagte die Sprecherin. Es kam zum Zusammenstoß. Laut Feuerwehr wurden beide Fahrzeuge durch die Wucht des Aufpralls „stark deformiert“. Die Ursache des Unfalls war zunächst noch unbekannt. Als die ersten Streifenwagen eintrafen, leisteten die Einsatzkräfte Erste Hilfe und versuchten die Opfer wiederzubeleben, bis die Rettungskräfte den Unfallort erreichten.

Einsatzkräfte befreien eingeklemmte Insassen

Nach Angaben der Feuerwehr lagen beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vier Menschen auf der Straße, zwei Unfallopfer waren in den Autos eingeklemmt und mussten mit hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden. Trotz des Einsatzes mehrerer Notärzte und zahlreicher weiterer Einsatzkräfte starben drei Menschen, die anderen drei wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Zwei galten als lebensgefährlich verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte.

Notfallseelsorger betreuen Einsatzkräfte und Schaulustige

Zwei Notfallseelsorger betreuten Angehörige und Polizeibeamte, die unter anderem Wiederbelebungsmaßnahmen vorgenommen hatten. Die Feuerwehr sprach später von einer „hohen Anzahl“ an Menschen, die sich an der Unglücksstelle sammelten und von den psychologisch speziell geschulten Helfern begleitet werden mussten.

Mit 22 Fahrzeugen, darunter fünf Rettungswagen, drei Notarztwagen und ein Löschzug, sowie rund 50 Einsatzkräften waren Feuerwehr und Rettungsdienst am Unfallort. Die Polizei habe den Unfallort weiträumig abgesperrt, sagte die Sprecherin der Behörde.