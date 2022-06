1 Eine vierköpfige Gruppe soll am Sonntag einen Mann angegriffen und verletzt haben. (Symbolfoto) Foto: /Phillip Weingand

Bei einer Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag wurde in Kirchheim (Kreis Esslingen) ein 42-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, seien die Hintergründe der Tat noch unklar, die sich kurz vor 17 Uhr auf einem Fußweg zwischen der Lohmühlengasse und der Schöllkopfstraße ereignete. Der 42-Jährige gab an, von vier unbekannten Männern attackiert und mit Schlägen und Tritten traktiert worden zu sein, auch einen Baseballschläger hätten die Angreifer genutzt. Zudem sei er von den Vieren mit einem Messer bedroht worden. Als die Gruppe von dem Mann abließ, flüchtete er nach Hause, und alarmierte von dort Polizei und Rettungsdienst. Er wurde daraufhin in eine Klinik gebracht. Das Polizeirevier Kirchheim ermittel und bittet eventuelle Zeugen des Vorfalls unter der Telefonnummer 07021 5010 um Hinweise.