1 Für viele Deutsche ist Italien ein Sehnsuchtsland, auch, weil Italien für dolce vita – wie hier auf der spanischen Treppe – in Rom steht. Foto: /Imago/Guenter Nowack

Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind eher industriell geprägt – aber umso wichtiger. Mit einem Handelsvolumen von 168,5 Milliarden Euro ist Deutschland für Italien der größte Handelspartner.















In den Pfingstferien zeigt es sich wieder: Italien ist gerade für Baden-Württemberger ein Sehnsuchtsland. Doch nicht nur im Fremdenverkehr sind die Verflechtungen eng. Mit einem Handelsvolumen von 168,5 Milliarden Euro ist Deutschland für Italien der größte Handelspartner – vor Frankreich und den USA. Deutschland ist der wichtigste ausländische Investor in Italien, importiert Waren und Dienstleistungen im Umfang von 77,5 Milliarden Euro und exportiert für 91 Milliarden Euro in das Land. Doch in der öffentlichen Wahrnehmung Italiens sind Länder wie Frankreich und USA präsenter.