Handball – Zusammenfassung: TV Altbach schafft den zweiten Saisonsieg

1 Altbachs Simon Barth erzielt in der entscheidenden Phase zwei Tore. Foto: /Herbert Rudel

Die Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn gewinnen das Spitzenspiel der Landesliga und stehen kurz vor dem Aufstieg. Die TVA-Männer siegen gegen die SG Heli II mit 27:25.











Nur noch einen Sieg brauchen die Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn nach ihrem 27:21-Erfolg beim Zweiten TV Reichenbach II, dann haben sie sich die Meisterschaft in der Staffel 3 der Landesliga und den Aufstieg in die Verbandsliga gesichert. In der Bezirksliga der Männer hat der TV Altbach seinen zweiten Auswärtssieg gefeiert und rückt damit dem Vorletzten TB Neuffen mit nur noch einem Punkt Abstand auf den Pelz.