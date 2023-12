Handball-Zusammenfassung: Köngen II holt den ersten Sieg

Die Bezirksklasse-Handballer feiern einen schönen Vorrundenschluss. Frauen-Landesligist Hegensberg/Liebersbronn bejubelt 18:0 Zähler.











Die Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn gewannen auch ihr neuntes Saisonspiel und beendeten die Hinspielserie mit einer makellosen 18:0-Punktebilanz. In der Bezirksliga der Männer siegte der TSV Neuhausen II auswärts im Filderduell, während der TV Altbach in eigener Halle das Derby gegen den TV Wolfschlugen II verlor und mit nur einem Pluspunkt auf dem letzten Tabellenplatz verharrt. Auf diesem liegt auch der TSV Köngen II in der Bezirksklasse, aber nach dem ersten Sieg, dem gegen die HSG Owen/Lenningen II, gab es trotzdem richtigen Grund zur Freude.