Handball-Zusammenfassung: Heli-Frauen machen den Aufstieg klar

1 Die Heli-Handballerinnen waren vorbereitet – und feierten den Aufstieg in die Verbandsliga ausgelassen. Foto: /Anna Lederle

Die Landesliga-Handballerinnen der SG Heli bejubeln vorzeitig den Aufstieg. Bei den Männern gibt es einen Aufstand der Kellerteams.











Es ist geschafft. Schon mit ihrem 16. Spiel machten die Handballerinnen vom Berg Meisterschaft und Aufstieg perfekt – in der kommenden Saison werden sie eine Etage höher in der Verbandsliga auflaufen. In der Bezirksliga der Männer schnupperte Schlusslicht TV Altbach derweil beim Liga-Primus TSV Zizishausen an der Sensation und verlor am Ende nur hauchdünn mit 25:26. Eine Liga tiefer in der Bezirksklasse machte der Tabellenletzte TSV Köngen die Überraschung wahr und holte beim Spitzenteam TSV Neckartenzlingen ein 29:29-Unentschieden.