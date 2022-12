Die Bezirksliga-Handballer gewinnen in Stuttgart. Trainer Gerd Fischer feiert beim Team Esslingen II einen gelungenen Einstand.















Gleich zwei Premieren gab es am Handball-Wochenende in den unteren Klassen, und beides Mal hieß der Gegner tus Stuttgart. Dem TV Altbach gelang beim Schlusslicht der erste Auswärtssieg der Saison, in der Kreisliga A durfte das Team Esslingen III gegen die zweite Mannschaft der Stuttgarter im neunten Spiel endlich den ersten Punktgewinn feiern. In der Bezirksklasse setzte sich das Spitzentrio aus Team Esslingen II, HSG Ostfildern II und TSV Neuhausen II mit Siegen weiter vom Verfolgerfeld ab. Mit 16:4 Punkten gehen die drei Mannschaften Kopf an Kopf in die Winterpause. In der Landesliga verließen die Frauen der TV Reichenbach II und die SG Hegensberg/Liebersbronn das Parkett als Verliererinnen. Die Pleite der Berghandballerinnen gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer aus Stuttgart hatte mehr oder weniger einkalkuliert werden müssen, die knappe Niederlage der Reichenbacherinnen war dagegen äußerst unglücklich – die Entscheidung fiel erst in der Schlusssekunde.