Handball-Württembergliga: Wagner kehrt zurück, Klett verlängert

1 Ein alter Bekannter in Köngen: Tim Wagner. Foto: /oh

Das Frauenteam des TSV Köngen hat einen Nachfolger von Johannes Martin gefunden – und zwar seinen Vorgänger. Bei den Männern des TSV Wolfschlugen herrscht Kontinuität auf der Bank.











Bei gleich zwei Handball-Württembergligisten gibt es Neues, was die Trainerposition betrifft: Das Frauenteam des TSV Köngen hat eineinhalb Wochen nach der Trennung von Johannes Martin in dessen Vorgänger Tim Wagner einen Nachfolger gefunden. Die Männer des TSV Wolfschlugen werden auch in der kommenden Saison von Steffen Klett betreut.