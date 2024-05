1 Die Handballerinnen des TSV Köngen wissen immer noch nicht, ob sie den Klassenverbleib feiern können. Foto: oh

Bei den Württembergliga-Frauen des TSV Köngen sowie bei den TVR-Frauen in der Verbandsliga gibt es noch einige Fragen in Bezug auf den drohenden Abstieg zu klären.











Das letzte Spiel ist gespielt und dennoch wissen die Handballerinnen des TSV Köngen und des TV Reichenbach noch nicht, in welcher Liga sie in der kommenden Saison spielen werden. Bei beiden Vereinen rechnen sie sogar damit, dass es aufgrund der Relegation in den höheren Ligen Mitte Juni werden kann, bis Klarheit herrscht.