Handball – Württembergliga: TSV Köngen macht einen großen Schritt

Die Laune bei Martin Schorr war bestens. Grund war, dass die Württembergliga-Handballerinnen des TSV Köngen, dessen Co-Trainer er ist, den zweiten Sieg in Folge eingefahren und damit einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht haben. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, da dürfen wir uns auch mal freuen“, sagte er nach dem 21:19 (12 :13)-Sieg gegen Schlusslicht TV Weilstetten. Das der hart umkämpft und eben gegen den Tabellenletzten gelang – geschenkt. „Normalerweise dürfte da nichts mehr anbrennen“, sagte Schorr zum Thema Verbleib in der Liga. Für ihn selbst ist das auch deshalb interessant, weil er gerade seinen Vertrag verlängert hat und in der kommenden Runde der neuen Trainerin Marion Radonic assistieren wird.