Handball-Württembergliga: Premiere für Marion Radonic

1 In der Köngener Halle Stand Marion Radonic schon mal an der Seitenlinie: Als Trainerin der Unterensinger Männer beim Turnier im September 2020. Foto: /Herbert Rudel

Die frühere Bundesligaspielerin trainiert ab dem Sommer die Handballerinnen des TSV Köngen. Es wird ihr erster Cheftrainerposten im Frauenbereich.











Link kopiert

Marion Radonic hat in Sachen Handball viel Erfahrung – als Spielerin und als Trainerin. Dennoch betritt sie im Sommer Neuland: Die 46-Jährige wird dann die Frauen des TSV Köngen betreuen – nach Wunsch von Verein und ihr in der Württembergliga. Im Moment arbeitet Radonic im Nachwuchsbereich des TV Plochingen, davor war sie Chefcoach in Unterensingen – bei den Männern des SKV. Als Co-Trainerin war sie auch schon bei der HSG Ostfildern sowie in der Schweizer Nationalliga A tätig. Köngen wird für die frühere Bundesligaspielerin die erste Trainerstation im Frauenbereich.