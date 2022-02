1 Michael Schwöbel ist bald wieder an der Seitenlinie zu sehen. Foto: /Herbert Rudel

Michael Schwöbel hat die Entlassung als Trainer des TV Plochingen verarbeit und übernimmt im Sommer den SKV Unterensingen.















Link kopiert

Unterensingen - Manchmal tut es gut, körperlich zu arbeiten. Zumindest, wenn man das in seinem anderen Lebensbereich nicht so viel tut. Michael Schwöbel hat vor einiger Zeit ein Haus in Reichenbach gekauft und da gab es viele Renovierungsarbeiten zu erledigen. Zeit dafür hatte er und er hat sie auch genutzt. Es half jedenfalls, nach dem Rauswurf als Trainer des Handball-Drittligisten TV Plochingen im vergangenen Oktober den Kopf frei zu bekommen.