1 Es ist ein hartes Stück Arbeit für Yannik Taxis und die Deizisauer. Foto: /Herbert Rudel

Der TSV Deizisau gewinnt das Württembergliga-Derby gegen den TSV Zizishausen und bleibt damit Tabellenzweiter.















Link kopiert

Jeder, der an diesem Abend in der Herrmann-Ertinger-Sporthalle war, wusste es. Auch Deizisaus Trainer Stefan Eidt wusste es. Und Zizishausens Coach Georgios Chatzigietim wusste es erst recht: Das 26:24 (12:15) des TSV Deizisau gegen den TSV Zizishausen in der Handball-Württembergliga war ein glücklicher Sieg. „Momentan fühlt es sich absolut nicht nach einem verdienten Erfolg an“, gestand Eidt nach dem Spiel ein und wusste gar nicht so recht, wohin mit sich und seinen Worten. Denn das, was er in den 60 Minuten zuvor gesehen hatte, hat er „so noch nie von seinem Team gesehen“.