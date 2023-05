1 Die Deizisauer Handballers verlieren in Albstadt mit 29:28. Foto: dpa

Während sich Meister Ostfildern über zwei Punkte freut, unterliegt Deizisau in Albstadt.















Die Handballer der HSG Ostfildern, die bereits seit einiger Zeit als Meister feststehen, verabschiedeten sich standesgemäß mit einem Sieg gegen die HSG Langenau/Elchingen aus der Württembergliga. „Das war eine runde Sache“, freute sich HSG-Betreuer Matthias Dunz. Der Saisonabschluss wurde im Anschluss ordentlich in der Körschtalhalle begossen – weiter geht die Party spätestens am kommenden Wochenende, wenn die Ostfilderner Handballer für vier Tage die Ferieninsel Mallorca unsicher machen. Weniger Glück hatte Mitaufsteiger TSV Deizisau, der mit einem Tor in Albstadt unterlag.