Deizisau ist so gut wie aus dem Rennen

Es ist eine verrückte Situation in der Handball-Württembergliga der Männer. Klar ist, dass der VfL Waiblingen als Meister feststeht. Der Kampf um Platz zwei aber ist eng – und aufgrund der sehr unterschiedlichen Zahl an Spielen der beteiligten Mannschaften nicht einfach zu durchblicken. Während Wolfschlugen durch den Sieg gegen den TV Neuhausen weiter im Aufstiegsrennen ist, hat sich Deizisau durch die ärgerliche Niederlage gegen die HSG Albstadt aus selbigem so gut wie verabschiedet.