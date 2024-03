Handball – Vorschau: TSV Deizisau will den Bann brechen

1 Die HSG Ostfildern triff am Samstag in der BWOL-Aufstiegsrunde auf den Fünften SG Köndringen/Teningen. Foto: oh

Die BWOL-Handballer der HSG Ostfildern möchten den Lauf in der Aufstiegsrunde fortsetzen, der TV Plochingen dagegen den ersten Sieg einfahren.











Während die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen den vorzeitigen Klassenverbleib anstreben, möchten die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen auf Platz drei klettern und den Anschluss an das Spitzenduo herstellen. In der Aufstiegsrunde der Baden-Württemberg Oberliga will die HSG Ostfildern weitere „Bonuspunkte“ und der TSV Deizisau in der Abstiegsrunde das erste Erfolgserlebnis sammeln.