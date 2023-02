1 In der Region stehen einige vielversprechende Spiele bevor. Foto: dpa/Ronald Wittek

In etlichen Handball-Partien im Esslinger Raum wird es am Wochenende vermutlich umkämpft zugehen. Bei dem eher regnerisch angesagten Wetter lohnt sich also ein Hallenbesuch. So trifft Drittligist Neuhausen auf den Tabellennachbarn Baden-Baden, die Frauen des TV Nellingen stehen gegen Erlangen in der 3. Liga vor einem Vier-Punkte-Spiel und die Verbandsligisten Denkendorf und Reichenbach kämpfen im Derby um die Punkte.