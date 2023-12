Handball – Vorschau: HSG Ostfildern will aus den Fehlern lernen

HSG Ostfildern will aus den Fehlern lernen

1 Die HSG Ostfildern möchte in der BWOL Platz vier halten. Foto: oh

Handball-Drittligist TSV Neuhausen darf wieder aufs Feld. In der BWOL nehmen die HSG Ostfildern und der TV Plochingen Kurs in Richtung Aufstiegsrunde.











Zwei Spiele dürfen die allermeisten Handballer der Region noch bestreiten, ehe es in die wohlverdiente Weihnachtspause geht. Während Drittligist TSV Neuhausen dem Viertplatzierten SG Leutershausen Paroli bieten möchte, wollen die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen nicht den Anschluss an die Spitzengruppe in der dritthöchsten Spielklasse verlieren.