Esslingen - Schafft Drittligist TV Plochingen nach zuvor null Siegen nun den dritten doppelten Punktgewinn in Folge? Kann Verbandsligist SG Hegensberg/Liebersbronn den Abwärtstrend mit zuletzt fünf Niederlagen hintereinander stoppen? Das sind nur zwei Fragen, die sich vor dem Handball-Wochenende stellen – an dem unbeantwortet bleibt, ob der TSV Deizisau in der Württembergliga auch das Rückspiel-Derby gegen den mittlerweile an der Spitze stehenden TSV Wolfschlugen gewinnt. Die Partie wurde coronabedingt verschoben. Es ist eines von vielen Spielen in Württemberg, die davon betroffen sind, aber das einzige mit Beteiligung von Teams aus der Region.