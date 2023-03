Der TV Plochingen und der TSV Wolfschlugen treffen sich zum BWOL-Derby.















Als Fan der Baden-Württemberg-Oberliga-Handballer des TSV Wolfschlugen braucht man zurzeit ein dickes Fell. Beim 31:31 (11:13) im Kellerduell beim TuS Altenheim kassierte die Mannschaft den nächsten Nackenschlag im Kampf um den Klassenverbleib. Die Stimmung so kurz vor dem Derby an diesem Freitag (20.30 Uhr) beim TV Plochingen könnte also besser sein.