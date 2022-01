Vierte SG-Niederlage in Folge

1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Dem TV Reichenbach gelingt gegen die SG Hegensberg/Liebersbronn die Revanche. HSG Ostfildern mühevoll, Köngener Frauen souverän.















Esslingen - Die HSG Ostfildern bei den Männern und der TSV Köngen bei den Frauen bleiben in der Handball-Verbandsliga oben. Die SG Hegensberg/Liebersbronn befindet sich dagegen nach der vierten Niederlage in Folge in der Abwärtsbewegung, dem TV Reichenbach gelang gegen die SG die Revanche für die 25:30-Hinspielniederlage.