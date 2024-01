Handball-Verbandsliga: Veit Wager ist wieder da – und will mittelfristig aufsteigen

1 Die handballfreie Zeit für Veit Wager ist bald vorbei. Foto: /Herbert Rudel

Der Handball-Trainer übernimmt im Sommer den Verbandsligisten SG Hegensberg/Liebersbronn. „Mittelfristiges“ Ziel ist der Aufstieg in die Württembergliga.











Man hat ihn in den vergangenen knapp drei Jahren immer mal wieder in den Handball-Hallen der Region gesehen, mit Ausnahme eines kurzen Feuerwehr-Einsatzes Ende der vergangenen Saison beim Frauen-Zweitligisten TG Nürtingen aber stets auf der Tribüne. Zuletzt schaute er sich am Samstag das Derby der Baden-Württemberg Oberliga zwischen der HSG Ostfildern und dem TSV Deizisau an. Fragen, ob er bei einem der Clubs, denen er gerade zusah, im Gespräch sei, hielt er lächelnd aus. Im kommenden Sommer ist der 37-Jährige zurück auf der Bank: Er übernimmt den Männer-Verbandsligisten SG Hegensberg/Liebersbronn. Die SG-Verantwortlichen hatten sich entschlossen, den Vertrag von Gregor Schäfer nach nur einem Jahr nicht zu verlängern, obwohl die Mannschaft als momentaner Tabellendritter sportlich gut dasteht. Schäfer hatte sich dazu sehr enttäuscht geäußert, will aber bis zum Saisonende weitermachen.