Handball – Verbandsliga: TV Reichenbach verspürt diesmal keinen Druck

1 Die Handballer des TV Reichenbach wollen ihren Lauf im „Bonusspiel“ fortsetzen. Foto: oh

Für die Verbandsliga-Handballer des TV Reichenbach geht es am Mittwochabend ins Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten SKV Unterensingen.











Während fast alle Handballer bereits in der Osterpause sind, hat Verbandsligist TV Reichenbach noch mal die Chance, „zwei Big Points“ zu holen, wie es Co-Spielertrainer Daniel Roos ausdrückt. Denn die seit den vergangenen drei Siegen nicht mehr ganz so abstiegsbedrohten Reichenbacher erwarten an diesem Mittwoch (20.30 Uhr) den Tabellenzweiten SKV Unterensingen zum Nachholspiel.