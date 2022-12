1 Sinisa Mitranic Foto: /Robin Rudel

Die Mannschaft unterliegt dem TV Steinheim mit 28:36 und Trainer Sinisa Mitranic ist trotzdem stolz auf die Mannschaft.















Sinisa Mitranic musste schon etwas überredet werden, bevor er im Frühsommer dieses Jahres zusagte, die Verbandsliga-Handballer des TSV Köngen auch in der Saison 2022/2023 zu trainieren. Davor hatte er die Mannschaft als Feuerwehrmann und in fast aussichtsloser Situation zum Klassenverbleib geführt. Mitranic machte weiter – und am Ende des Jahres können Coach wie Vereinsverantwortliche sagen: Es war die richtige Entscheidung.