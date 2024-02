Handball – Verbandsliga: Team Esslingen hat im Stadtderby die Nase vorne

1 Team-Spieler Simon Nicolai Mehlitz kann sich gegen die Heli-Verteidigung durchsetzen und trifft zur 25:24-Führung. Foto: /Robin Rudel

In einer engen Partie setzt sich das Team Esslingen knapp mit 27:25 gegen die SG Hegensberg/Liebersbronn durch, revanchiert sich damit für die deutliche 19:27-Hinspielniederlage und verteidigt Platz drei in der Verbandsliga.











Es war der siebte Sieg in Folge für das Team Esslingen. Und wie so häufig fiel der Erfolg recht knapp aus. Ein 27:25 (10:10)-Auswärtserfolg war schlussendlich in roter Leuchtschrift auf der Anzeigetafel in der Römersporthalle nach der Verbandsliga-Partie gegen die SG Hegensberg/Liebersbronn zu sehen.